Un prof palermitano in Canada: Enzo Scannella all'University di Ottawa

Il professore Enzo Scannella, selezionato fra gli studiosi stranieri di discipline economico-aziendali, svolgerà attività di ricerca e didattica nella prestigiosa Business School dell’Ateneo di Ottawa per i prossimi cinque anni accademici. Il docente collaborerà ai progetti di ricerca promossi dal dipartimento di Finanza della Sprott School of Business, svolgerà attività seminariale nell’ambito del programma di dottorato di ricerca in “Management e Finanza” su temi di economia, finanza e gestione delle banche, e attività di tutoraggio alla redazione delle tesi di dottorato di ricerca su temi di banca e finanza.

La Sprott School of Business dell’Università Carleton, il cui prestigio è riconosciuto a livello nazionale e internazionale, è inserita nel dinamico hub imprenditoriale, scientifico e tecnologico che caratterizza la città di Ottawa e la regione dell’Ontario. Numerosi sono i riconoscimenti e i premi scientifici conseguiti dai docenti dell'Ateneo canadese, così come i riconoscimenti per l’eccellenza nell’attività didattica. I programmi di studio sono accreditati dalla Aacsb - Association to advance collegiate schools of business, certificazione internazionale che attesta l’eccellenza degli standard qualitativi delle Business School impegnate nella formazione manageriale.