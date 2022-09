"Contributo al progresso della Medicina di laboratorio italiana": premiato il professor Ciaccio

Il professore Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto il “Premio Pater” per il contributo al progresso scientifico e culturale della Medicina di Laboratorio Italiana. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Padova in occasione dell’International Conference on Laboratory Medicine, che ha riunito professionisti provenienti da tutto il mondo.

Al professore Ciaccio è stato riconosciuto il grande impegno profuso negli studi che hanno contributo alla comprensione e alla validazione di numerosi biomarcatori nell’ambito di diverse condizioni cliniche, quali la sepsi, il diabete mellito, le malattie neurodegenerative e cardiometaboliche. La produttività e qualità dell’attività scientifica del prof. Ciaccio è attestata dagli indicatori bibliometrici che lo hanno portato ad entrare nella lista dei migliori ricercatori nella categoria “Clinical Science” dei “Top Italian Scientists” e tra i ricercatori più meritevoli dalla rivista internazionale “Plos Biology”.

"Il professore Ciaccio - si legge in una nota - è direttore del dipartimento Medicina di Laboratorio del Policlinico che, oggi, rappresenta un centro di eccellenza a livello nazionale, mettendo a disposizione del clinico un pannello completo di biomarcatori nei diversi settori, sia di routine che specialistici; ad esempio, è uno dei pochi centri in Italia a eseguire il dosaggio di tutti i biomarcatori liquorali della malattia di Alzheimer. Il professor Ciaccio ha, inoltre, dato un contributo fondamentale alla crescita della Medicina di Laboratorio a livello nazionale e internazionale. E' stato presidente della più importante Società italiana di Medicina di Laboratorio, la SIBioC, ed è stato rieletto all’unanimità per il biennio 2024-2025".