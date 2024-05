Il professor Stefano Mancuso: “La tutela dell’albero Falcone, un importante gesto per la memoria e la libertà”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 22 maggio alle ore 8.00 su www.diariodiundisoccupato.it, all’interno della puntata dal titolo “7 secondi d’applauso al niente”, condotta da Carmelo Di Gesaro, l’intervista al Prof. Stefano Mancuso, botanico e saggista italiano, insegnante di arboricoltura generale e etologia vegetale all’Università di Firenze, nonché membro fondatore della Société internationale pour le signalement et le comportement des plantes e direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. Nella seconda parte dell’episodio, infatti, uno spazio è dedicato agli ospiti ed è qui che il conduttore ha incontrato il Prof. Mancuso che, proprio a proposito di simboli laici e delle condizioni attuali “dell’albero Falcone”, ha dichiarato: “A Palermo – dice Mancuso – abbiamo questo straordinario esempio dell’albero di Falcone, un ficus che cresce lì in via Notarbartolo, esattamente fuori dal palazzo, fuori dal cemento, fuori dalla casa dove abitava il giudice Falcone. Ed è un albero enorme che davvero simboleggia, con la sua stessa presenza in un luogo del genere, la capacità di resistenza e di lotta di un popolo.” “L’albero Falcone – prosegue – è un simbolo fondamentale. Andrebbe curato. Non si può lasciare in quelle condizioni. Non si può sicuramente pensare che un albero talmente importante vada incontro a una fine non degna.” Il podcast, pubblicato in concomitanza con le commemorazioni per la strage di Capaci, è dedicato ai simboli e al simbolismo, talvolta involontario, ed esplora la ricaduta di alcuni gesti nell’ambito di una giornata normale. Link alla puntata: https://www.spreaker.com/podcast/diario-di-un-disoccupato–4524572