Il caso della prof sospesa, il giudice: "Sanzione illegittima"

Si è chiusa anche sotto il profilo legale la vicenda della professoressa Rosa Maria Dell'Aria, la docente di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III sospesa per 15 giorni a maggio per un video - prodotto da alcuni studenti in occasione della Giornata della memoria - nel quale l'immagine delle leggi razziali introdotte da Mussolini nel 1938 veniva accostata a una foto scattata durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare comminata alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria, alla quale verrà restituito lo stipendio per quei 15 giorni di sospensione. Il ricorso era stato presentato dai legali Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna. Respinta invece la richiesta di risarcimento danni di diecimila euro.

"Il giudice ha riconosciuto tutte le ragioni del nostro ricorso - dice l'avvocato Luna - non solo la docente ha esercitato la libertà di insegnamento nel fornire il materiale didattico, ma non sussiste nemmeno la 'culpa in vigilando' sull'operato dei suoi alunni, perchè se avesse controllato il contenuto dei loro lavori avrebbe violato la loro libertà di pensiero tutelata dalla Costituzione"