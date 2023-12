Dal Policlinico all'accademia di Neurochirurgia, prof palermitano formerà i medici di tutto il mondo

Il professore Giovanni Grasso, neurochirurgo del Policlinico responsabile dell'unità operativa di Neurochirurgia oncologica è stato nominato tra i membri dell'accademia internazionale di Neurochirurgia (Iana, che è l'acronimo di international academy of neurosurgical academy), un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro orientata alla promozione dell'istruzione, della ricerca e dell'insegnamento di giovani neurochirurghi in tutto il mondo.

Ad oggi l'Iana è composta da circa 25 membri internazionali la cui selezione avviene in maniera capillare e sulla base di stringenti requisiti scientifici e tecnici. Al professor Grasso è stato conferito il delicato incarico di direzione sulla formazione dei giovani neurochirurghi di tutto il mondo che grazie a Iana potranno implementare il proprio bagaglio tecnico e scientifico neurochirurgico. "Questo incarico quindi - spiega Grasso - non è solo una ulteriore affermazione personale ma è la conferma del prestigio acquisito dalla Neurochirurgia universitaria palermitana la cui proiezione in ambito internazionale avrà indiscutibilmente ricadute non solo in ambito formativo, scientifico e di ricerca, ma soprattutto assistenziale".

Missione principale dell’associazione è quella di promuovere la formazione e l'insegnamento, colmare il divario tra la scienza della neuroanatomia e la pratica clinica neurochirurgica, promuovere un solido giudizio clinico e migliorare la destrezza chirurgica, sostenere l'educazione e alzare il livello della pratica neurochirurgica anche nei paesi meno privilegiati. Gli obiettivi principali dell’associazione sono, pertanto, quelli di condurre corsi scientifici e didattici pratici in tutto il mondo, organizzare webinar educativi di alta qualità, creare gratuitamente un hub di comunicazione e consultazione multicanale per la diagnosi e cura di malattie complesse del sistema nervoso centrale, instaurare collegamenti con società locali, regionali e intercontinentali ai fini educativi, sostenere la ricerca scientifica scientifiche in ambito neurochirurgico, promuovere il progresso della tecnologia neurochirurgica attraverso forme semplici e complesse di insegnamento.