Addobbi natalizi e accessori per feste non sicuri, sequestrati 38 mila articoli in tre negozi

Palloncini, addobbi per feste e accessori natalizi in vendita nonostante fossero privi del marchio CE. La guardia di finanza nei giorni scorsi ha sequestrato circa 38 mila articoli non ritenuti sicuri in diversi negozi della città. Nei confronti dei titolari delle attività sono scattate le sanzioni amministrative previste in questi casi, da un minimo di 1.500 a un massimo di 10 mila euro.



I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo in un negozio nel quartiere Cappuccini hanno trovato 23.987 articoli (palloncini gonfiabili in gomma, tubi spara coriandoli e altri elementi decorativi per feste) tutti privi della prevista marcatura CE e, quindi, potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori. I militari del gruppo pronto impiego Palermo, durante i controlli svolti in due esercizi commerciali in via Leonardo da Vinci e in via Cataldo Parisio, entrambi gestiti da cittadini di origine cinese. hanno accertato che 13.971 prodotti tra giocattoli, elettrodomestici, articoli per la casa e per la scuola, erano venduti in violazione del Codice del consumo e sicurezza prodotti. Oltre a non recare il marchio CE, gli articoli non erano accompagnati da documentazione, istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali.