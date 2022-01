"Non sono sicuri": sequestrati oltre mille articoli in un negozio di Bonagia, multato il titolare

Sequestrati 1.100 prodotti - la maggior parte articoli di elettronica - in vendita in un negozio di Bonagia e ritenuti non sicuri. I controlli sono stati compiuti dal Gruppo pronto impiego Palermo della guardia di finanza, che ha anche inflitto una multa di oltre 6 mila euro al titolare.

Durante le verifiche nell'attività commerciale sono stati trovati articoli che sarebbero stati messi in vendita violando il Codice del consumo perché non avrebbero riportato un'idonea marcatura Ce e sarebbero stati anche privi di documenti, istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile in Italia. Tra questi 271 prodotti elettronici.

Gli articoli sono stati così tutti sequestrati e al titolare dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 6.032 euro.

L'obiettivo di questi controlli è anche di "contrastare - come spiegano dalla Finanza - ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme".