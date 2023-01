Proclamazione dei piccoli sindaci a Palazzo delle Aquile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La scuola deve stare al centro dell’agenda politica perchè è tra i banchi di scuola che si forma la futura classe dirigente. Questo progetto dall’alto valore civico nasce dall’idea di avvicinare i più piccoli alle Istituzioni e quindi a partecipare attivamente e da veri protagonisti alla vita politica locale, ma anche per sensibilizzare la comunità tutta sui bisogni e le esigenze che avvertono le nuove generazioni e che manifestate dalle stesse hanno un motivo in più per essere ascoltate. Ai neo eletti e a noi tutti auguriamo un buon lavoro". Così dichiarano Giuseppe Federico e Teresa Leto sul progetto Giocando in democrazia culminato oggi formalmente con la proclamazione dei piccoli Sindaci della seconda circoscrizione a Palazzo delle Aquile con la donazione delle fasce tricolori da parte del sindaco Roberto Lagalla.