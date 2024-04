Via al processo per lo stupro al Foro Italico, la zia della vittima: "Si sente come Falcone e Borsellino"

Si è aperto questa mattina, con oltre un'ora e un quarto di ritardo, il processo a carico di 6 giovani accusati di aver stuprato una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico, lo scorso 6 luglio. La vittima, che attraverso il suo avvocato, Carla Garofalo, ha chiesto di costituirsi parte civile assieme al Comune e a 11 associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere, non era presente in aula. PalermoToday ha potuto però parlare con una sua zia: "Vorrebbe dimenticare tutto - ha spiegato la donna - e vorrebbe girare il mondo, viaggiare per cercare di buttarsi tutto alle spalle. Ma non vuole in nessun caso lasciare Palermo anche se restare qui per lei è pericoloso. Ma mi dice: "E' la mia città e io sono come Falcone e Borsellino, non ho paura di niente'".

La giovane, quindi, che sarebbe stata vittima di una nuova aggressione il giorno di Pasquetta (un minorenne e i suoi genitori sono indagati per violenza privata), si paragona ai simboli della lotta contro la mafia, convinta - come l'avvocato che la assiste - che questo processo sia anche "una battaglia per affermare dei diritti". L'udienza si svolge davanti al gup Cristina Lo Bue e gli imputati sono invece tutti presenti (alcuni in videocollegamento). Avevano chiesto tutti - come R. P., il ragazzo che era minorenne al momento dell'aggressione e che è stato processato dal tribunale competente e già condannato a una pena pesantissima, 8 anni e 8 mesi - di accedere all'abbreviato.

I loro difensori alla prossima udienza, fissata per il 29 aprile, reitereranno la loro richiesta di accedere al rito alternativo (che consente di ottenere uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna) e da sempre sostengono che il rapporto di gruppo sarebbe stato consensuale e non uno stupro. Il processo si svolge a porte chiuse e quindi i giornalisti non possono entrare nell'aula.

Prima dell'inizio dell'udienza (fissata sulla carta alle 9), l'avvocato Garofalo ha risposto alle domande dei giornalisti, spiegando che intorno alla vicenda "si è creato un clima tossico", aggiungendo che "la ragazza viene costantemente minacciata e aggredita, come è successo a Pasquetta". L'avvocato ha anche fatto riferimento ad una presunta campagna denigratoria nei confronti della vittima che, pochi giorni dopo gli arresti, l'estate scorsa, aveva deciso di uscire allo scoperto e di raccontarsi attraverso i social. Ha poi chiarito che la diciannovenne non sarebbe presente questa mattina perché "vive in una casa rifugio ed è sotto protezione". L'avvocato ha anche detto che la giovane "vive tra alti e bassi, alternando momenti di angoscia a momenti di speranza. Sta raccogliendo i cocci di tutto lo sfacelo attorno a lei e a volte si chiede chi glielo ha fatto fare di denunciare lo stupro, visto che riceve continue minacce e aggressioni".

Queste le associazioni che chiederanno di costituirsi parte civile e il giudice si pronuncerà il 29 aprile: l'associazione Millecolori onlus, Udi Palermo Associazione nazionale donne in rete contro la violenza, Le Onde, Biblioteca delle donne centro di consulenza, "Insieme a Marianna Aps", "Emily" e "Mezzocielo", Associazione contro tutte le violenze, "La Casa di Venere" e "Mete Aps".