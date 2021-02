Truffa sui fondi della formazione, Savona va a processo: "Regione non sarà parte civile"

L’onorevole Riccardo Savona sarà processato per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana per i corsi della formazione ma la Regione non sarà parte civile. A svelarlo è il presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava che definsce la scelta del governo Musumeci “un precedente grave”.

"La mancata costituzione di parte civile, peraltro - dichiara Fava - sollecitata più volte dalla Procura agli assessori all'Agricoltura, alla famiglia e alla cultura, è un'omissione che piega gli interessi della comunità siciliana alle esigenze di tenuta politica del governo Musumeci. Una decisione incomprensibile e preoccupante". Da Fava quindi un invito ad approfittare del rinvio dell'udienza al 15 marzo. "Mi auguro - conclude il presidente della Commissione antimafia - che in quella sede si veda finalmente da parte del governo un gesto di elementare e necessaria dignità istituzionale. Difendere e rappresentare i diritti di tutti i siciliani è un dovere; far quadrato attorno a un deputato della propria maggioranza rinviato a giudizio, omettendo atti dovuti, è solo un gesto di irresponsabilità".

Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza e poi contestato dalla Procura, il deputato regionale di Forza Italia nonché presidente della commissione Bilancio all’Ars, "avrebbe approfittato del ruolo politico, individuando i progetti ai quali partecipare e i soggetti che ne avrebbero preso parte, scelti fra i suoi potenziali elettori". L’obiettivo sarebbe stato quello di creare corsi poi risultati fantasma, giustificati con pezze d’appoggio contabili fasulle, per distorcere parte delle somme e spenderle per finalità diverse dalla formazione professionale. Una potenziale truffa da 900 mila euro.