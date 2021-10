VIDEO | "Salvini, è così che salva vite innocenti?", davanti al Pagliarelli il flash mob di Our Voice

Nel giorno del processo Open Arms, i giovani attivisti del movimento culturale internazionale hanno protestato contro il leader del Carroccio mettendo in scena una performance in cui Salvini è rappresentato seduto su una sedia mentre ai piedi c'è il grido di disperazione di ragazzi seminudi in mare