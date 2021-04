Processo Open Arms, il giorno della verità per il leader della Lega Matteo Salvini

Stamattina si terrà all'aula bunker dell'Ucciardone un'udienza cruciale per il leader della Lega, Matteo Salvini, nell'ambito del processo Open Arms, in cui è accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Gery Ferrara, oggi toccherà alla difesa dell'imputato. Poi il gup Lorenzo Jannelli dovrebbe ritirasi in camera di consiglio e pronunciarsi.

L'inchiesta era nata ad agosto del 2019, quando la nave della Ong spagnola con 147 migranti salvati nel Mediterraneo era rimasta bloccata in mare vicino a Lampedusa per sei giorni perché non le sarebbe stato assegnato un porto sicuro (ripetutamente richiesto) dove far sbarcare gli stranieri. Secondo l'accusa, la responsabilità - con gravi riflessi penali - sarebbe da attribuire a Salvini, all'epoca ministro dell’Interno del primo governo Conte.

Poco fa, appena arrivato al bunker, Salvini ha twittato: "Con l'avvocato Giulia Bongiorno, pronto all'udienza in tribunale, accusato di sequestro di persona. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto. Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l'Italia nel rispetto della legge".

Ieri, quando era arrivato a Palermo, si era invece espresso su Facebook, ribadendo quella che da sempre è la sua linea difensiva: "Domani sarò nell'aula bunker di Palermo dove si processano i mafiosi per un processo per aver combattuto gli scafisti, avere svegliato l'Europa, avere salvato vite, aver ridotto gli sbarchi e avere difeso il mio Paese. Cosa ho vinto? Un processo! E rischio 15 anni di carcere. Però il bello, poiché bisogna trovare il bello in tutto, è che sono nella magnifica Palermo, e ho una cassata sul tavolino e il Sudoku e fuori c'è il profumo e il rumore delle onde del mare che s'infrangono sugli scogli con dietro le luci di Palermo e di Mondello. Io vado al processo per essere stato denunciato da Legambiente. Pensavo si occupassero di ambiente, di mari di fiumi e invece si occupano di Salvini".