VIDEO | Open Arms, Salvini: "Verrò ogni mese a Palermo, così seguirò meglio la campagna elettorale..."

Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno ha parlato all'uscita dall'aula bunker dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio: "Non ce l'ho coi giudici ma con i politici di sinistra. Mi sento su 'Scherzi a parte', ricordo che a Lampedusa sono sbarcati terroristi che hanno fatto attentati in giro per l'Europa..."