VIDEO | Open Arms, Salvini: "Processo dal sapore politico, io sequestratore proprio no..."

Il leader leghista è stato rinviato a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso dei migranti salvati dalla Ong spagnola nell'estate 2019, quando era ministro dell'Interno. La prima udienza sarà il 15 settembre. "Non sono preoccupato. Sul banco degli imputati ci dovrebbero essere altri. Ora pensiamo a eliminare il coprifuoco..."