Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: "Vado a processo a testa alta"

Il gup Lorenzo Jannelli ha accolto richiesta della Procura, che accusa il senatore di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso dei migranti a bordo della nave della ong ai quali l'allora ministro dell'Interno negò per giorni l'attracco. La reazione del leader leghista: "Prima l'Italia. Sempre"

Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della nave della Ong ai quali l'allora ministro dell'Interno (era il 2019) negò per giorni l'attracco a Lampedusa.

In aula a rappresentare l'accusa c'erano il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. L'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. La prima udienza sarà il 15 settembre.

Per il giudice "Non ci sono gli elementi per il non luogo a procedere di Matteo Salvini. L'udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ma se ci sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non ci sono elementi per decidere un proscioglimento".

Prima di conoscere la decisione del gup, Salvini aveva pubblicato sui social un video in cui ringraziava i suoi sostenitori: "Il giudice deciderà dopo le 15 se merito un processo per sequestro di persona, intanto respiro un po' e dico ancora grazie a tutti coloro che mi hanno espresso sostegno e affetto. Mai, mai, mai mollare".

E sempre ai canali social Salvini ha affidato il primo commento a caldo dopo avere appreso del rinvio a giudizio: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione - scrive - Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre".

Via Twitter arriva anche il commento degli operatori di Open Arms. "Felici - si legge - per tutte le persone che abbiamo tratto in salvo durante la #Missione65 e in tutti questi anni. La verità del #Med è una, siamo in mare per raccontarla".

