VIDEO | Lacrime d'emozione nel giorno della Passione, in migliaia alle processioni del Venerdì Santo

Il sindaco Roberto Lagalla ha voluto rendere omaggio per primo al corteo della Chiesa dei Fornai all'Albergheria: "Stiamo lavorando per il quartiere". L'urlo di padre Massimiliano Turturici: "Gesto vile contro la polizia nel giorno di San Giuseppe". La raccomandazione di Colucciello per Pasquetta: "Né falò né picnic in Favorita". Forte la commozione dei fedeli durante l'incontro tra le vare che cullano la Madonna e suo figlio