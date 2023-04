VIDEO | Lacrime e devozione, migliaia di fedeli alle processioni del Venerdì Santo: "Vogliamo la pace"

Un fiume di palermitani e turisti ha attraversato il centro per i tradizionali riti pasquali nel giorno della Passione. Ai Quattro Canti l'omaggio floreale del sindaco Lagalla alla Madonna. L'invito del primo cittadino in vista di Pasquetta: "Prudenza, sobrietà e rispetto per gli altri"