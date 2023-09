Stasera l'omaggio alla Santuzza e la processione della confraternita di Santa Rosalia al Marabitti

La confraternita di Santa Rosalia al Marabitti stasera (domenica 10 settembre) alle 18 onorerà la sua patrona con una processione solenne per le vie del quartiere. Il corteo partirà dalla parrocchia di Santa Margherita in via Marabitti. Oltre alle confraternite, sono stati invitati a partecipare anche il sindaco di Palermo e le più alte cariche comunali, in rappresentanza delle istituzioni locali.

Dopo un intenso programma religioso, iniziato con la celebrazione della messa del 3 settembre, è seguita la processione verso le falde di Monte Pellegrino. Per l'occasione, il vescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha condiviso una riflessione con i fedeli presenti, all'inizio della tradizionale "acchianata", davanti al simulacro della santa patronana. Sono stati tanti i momenti di preghiera, carità e fraternità, culminati con l'atteso e solenne appuntamento di oggi.

Il superiore, Davide Lucido, ringrazia tutti i confrati, i parrocchiani, il parroco e tutti i religiosi che si alterneranno durante le celebrazioni: "Anche grazie a loro è stato possibile rendere omaggio alla santa patrona Rosalia".