Maria Santissima delle Grazie dei Pirriaturi, folla alla processione per le vie del Capo

Grande partecipazione domenica scorsa alla processione in onore di Maria santissima delle Grazie dei Pirriaturi. La confraternita, fondata nel 1557, è la più antica tra quelle attive nel quartiere Capo, e la terza domenica di ottobre festeggia, ogni anno, la Madonna delle Grazie portando la statua in processione per le vie del quartiere.

All’origine è stata la confraternita della maestranza dei lavoratori delle cave detti “Pirriaturi” volgarizzando il termine “pierre” ovvero pietra in francese. La zona del Papireto, a quel tempo, era ricca di cave. Gli appartenenti abitavano tutti in una stessa contrada così come al tempo si usava per le varie maestranze esistenti in città.