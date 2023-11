Processione dell'Immacolata, niente tavolini e dehors in diverse strade del centro

C'è la processione per l'Immacolata e scatta la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico in diverse strade del centro storico, in una zona dove si trovano numerosi bar, ristoranti e locali. E' quanto previsto da un'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla proposta dal capo area del Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro Patrizia Milisenda e condivisa dall'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

Dove non si potranno piazzare sedie e tavolini

Dalle 17 del 7 dicembre e fino a cessata esigenza, non si potranno piazzare tavolini e sedie all'aperto su piazza San Francesco d'Assisi e via Alessandro Paternostro. Suolo pubblico momentaneamente sospeso in piazza San Francesco d'Assisi anche dalle 6 dell'8 dicembre fino a cessata esigenza e dalle 14 dell'8 dicembre sull'intero percorso della processione (inserito per intero, andata e ritorno) e precisamente: via Alessandro Paternostro, corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico, via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Matteo Bonello, corso Vittorio Emanuele, via Alessandro Paternostro, piazza San Francesco d'Assisi.

Quali sanzioni sono previste

L'ordinanza prevede anche lo spostamento delle barriere di cemento e i dissuasori, presenti sul percorso della processione dalle 12 del giorno dell'Immacolata, e di risistemarli al termine della manifestazione. Saranno tolte temporaneamente anche le panchine presenti su corso Vittorio Emanuele e le piante ornamentali di via Matteo Bonello. Lagalla incarica il Coime per queste operazioni, mentre affida alla Rap la pulizia straordinaria dell'area e alla polizia municipale il presidio dell'area pedonale lungo il Cassaro. Il mancato rispetto dell'ordinanza comporta oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro per ogni violazione accertata.