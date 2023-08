Settima commissione visita il Barbera: "Ci sono cose che non vanno, approfondiremo"

"La settima commissione consiliare incontrando i responsabili della società del Palermo Calcio ha riscontrato alcune criticità legate alla struttura dello stadio, come gli impianti di videosorveglianza, i servizi igienici, l’adeguamento per i posti per i disabili, l’adeguamento dell’impianto a norma con la copertura totale della struttura e alla revisione del regolamento per gli spettacoli che si svolgono allo stadio". Inizia così una nota che porta la firma del presidente della settima commissione consiliare, Pasquale Terrani.

"Ho preso atto, unitamente al vicepresidente Fabio Giambrone, e ai consiglieri Giuseppe Mancuso e Fabrizio Ferrandelli delle complessità delle problematiche rilevate - ha proseguito Terrani - ed abbiamo collegialmente deciso di approfondire le tematiche poste, per trovare soluzioni veloci ed immediate con il coinvolgimento dell'amministrazione attiva, al fine - conclude - di mettere la struttura in condizione di regolarità".