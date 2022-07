E' ai domiciliari ma si presenta di notte in commissariato: "Preferisco il carcere che stare con mia moglie"

A volte c'è chi si trova a vivere relazioni diventate ormai "tossiche" tanto da sentirsi in gabbia. E poi c'è chi preferirebbe essere rinchiuso in cella piuttosto che vivere così. Come nel caso di un uomo di 43 anni, attualmente ai domiciliari, che alcune notti fa si è presentato negli uffici di polizia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo: "Non ce la faccio più con mia moglie, preferisco andare in carcere".

L'insolita richiesta ha spiazzato gli agenti che hanno identificato il 43enne accertando che effettivamente si trovasse ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. Una volta chiarito questo dettaglio i poliziotti gli hanno spiegato che non sarebbe stato possibile convertire la misura cautelare, almeno non così, e che si sarebbe dovuto rivolgere al suo avvocato.

I poliziotti a quel punto si sono trovati costretti a dover denunciare l'uomo che a causa dei domiciliari, disposti dal gip dopo l'intervento di alcune pattuglie a seguito di una lite in casa proprio con la moglie, non si sarebbe dovuto allontanare da casa né avrebbe potuto comunicare all'esterno. E così il 43enne è stato accompagnato a casa dove ad attenderlo c'era la compagna.