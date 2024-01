Aliscafo non attracca a Ustica, la versione di Liberty Lines: "Forte risacca"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In relazione all'articolo pubblicato giovedì 11 gennaio, dal titolo "Odissea sul Palermo-Ustica: l'aliscafo arriva davanti all'isola, non riesce ad attraccare e torna nel capoluogo", la "dirigenza della Liberty Lines, la compagnia di navigazione siciliana leader nel trasporto dei passeggeri via mare, ritiene di dover smentire il fatto e le dichiarazioni, poiché non rispondenti alla verità e lesive della professionalità dell'azienda e dei suoi dipendenti. Il fatto, in data 11 gennaio, va assolutamente chiarito. Innanzitutto - si legge nella nota - la ricostruzione secondo la quale i passeggeri dell'aliscafo Palermo-Ustica siano stati in balia di una 'ìodissea' è falsa. La nave è partita da Palermo con la riserva in merito alla possibilità di attracco sull'isola di Ustica. Dunque, i passeggeri erano stati previamente informati sulla eventualità di un mancato attracco. Riserva la quale, una volta sul posto, il comandante, coadiuvato dalla strumentazione di bordo, ha deciso di eliminare optando per una omissione, considerata l'esposizione dellattracco di Ustica ad una forte risacca".

"In più - si legge ancora nella nota - è importante chiarire che l'omissione dello scalo è contro l'interesse commerciale della società e viene posta in essere laddove il Comandante del mezzo di trasporto sia di fronte all'impossibilità di garantire la sicurezza dei passeggeri o del mezzo, come nel caso di specie. La ricostruzione secondo la quale l'aliscafo non era nelle condizioni di approdare al porto perché obsoleto è altrettanto falsa. L'aliscafo Carlo Morace non è assolutamente obsoleto e non presenta alcuna impossibilità ad ormeggiare. È stato realizzato nel 2014, (non nel 2002 come erroneamente pubblicato) e inoltre, al pari di tutti gli altri mezzi impiegati da Liberty Lines, è pienamente dotato di tutti i requisiti tecnici, strutturali e di sicurezza che sono previsti dai bandi specifici. Tali caratteristiche permettono a questa nave e a tutte le flotte possedute dalla compagnia di navigazione di effettuare le manovre necessarie per ciascuno degli scali serviti da Liberty Lines, perché le condizioni meteomarine lo consentano. I chiarimenti di cui sopra sono necessari per ristabilire la verità dei fatti".