Pro Loco Romagnolo, eletto il nuovo direttivo: riconferma per la presidente Rosaria Profeta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono svolte ieri nei locali dello Stand Florio, le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del nuovo direttivo. Presenti in larga parte i soci tesserati, è stata riconfermata alla guida come Presidente Rosaria Profeta, fondatrice insieme ad altri cittadini della stessa nel 2019,che era subentrata a Settembre dello scorso anno a Giovanni Colletti, nel frattempo eletto Consigliere della II Circoscrizione dopo 5 anni di assenza. Altresì sono stati eletti Vicepresidente: Rosanna D'Amato; Segretario Tesoriere: Giovanni Di Chiara; Componenti del direttivo: Antonio Saccullo, Fabrizio Mangano, Daniela Manna e Tiziana Caruso.

Nel ringraziare il vecchio direttivo per gli sforzi profusi negli anni passati, dichiara Rosaria Profeta, adesso inizia, anche se non è mai finita, quest'altra avventura con l'innesto nel direttivo di forze giovani che daranno un ulteriore slancio all'azione di valorizzazione del territorio di cui la Pro Loco è capofila. Le fa eco la neo Vicepresidente Rossana D'Amato, che si dice entusiasta di potersi adoperare per il rilancio del quartiere e della rinascita della Costa Sud. Il neo Segretario Tesoriere Giovanni Di Chiara, iscritto della prima ora e con un passato da dipendente bancario, si dice soddisfatto della nomina che i soci hanno voluto dargli, mettendo a disposizione le proprie conoscenze in termini di bilanci per far sì che la Pro Loco abbia sempre, nella massima trasparenza, la possibilità di poter agire da partner e da ispiratori, nelle manifestazioni che si intenderà intraprendere sul territorio di Romagnolo.

A seguire, sulle parole espresse, fanno eco i restanti componenti il direttivo Fabrizio Mangano, (per lui una riconferma), Antonio Saccullo (anch'esso alla seconda riconferma), Tiziana Caruso e Daniela Manna, i quali auspicano un rilancio della Pro Loco con l'ausilio di quanti vorranno farne parte.