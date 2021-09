Il principe Don Jaime di Borbone ha detto sì: matrimonio reale tra Monreale e Palermo

E matrimonio fu. Il principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie (Duca di Noto) si è sposato oggi nel Duomo di Monreale con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune. Le nozze sono state benedette da cardinal Gerhard Ludwig Müller, diacono del ttiolo di Santa Agnese in Agone.

Dopo la celebrazione, gli sposi e i loro selezionatissimi invitati (circa duecento ospiti selezionati da tutto il mondo) si sono spostati a Palermo, al Palazzo Reale, che è stato messo a disposizione in via del tutto eccezionale dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè (il palazzo in passato fu proprio dei Borbone).

"La famiglia reale - fa sapere attraverso una nota - è grata per la calorosa accoglienza ricevuta e l’attenta disponibilità delle istituzioni, ed esprime particolare gratitudine a Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, oltre al governatore Nello Musumeci, al vicepresidente Gaetano Armao, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, all’Arcivescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al segretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana Fabrizio Scimé e infine al direttore generale della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso". Un evento blindatissimo. Al punto che l’aeroporto di Punta Raisi mai aveva assistito al passaggio di tanti "reali e nobili passeggeri” come in questa settimana. Per questo è stato predisposto un notevole apparato di sicurezza a protezione di sposi e invitati.