VIDEO | V-day, primo vaccino al primario del pronto soccorso: "Portiamo addosso le cicatrici della malattia"

Poco dopo le 11,30 la prima dose del vaccino anti Covid è stata somministrata a Massimo Geraci, responsabile dell'area d'emergenza del Civico. "Non concepisco il fatalismo di alcuni colleghi. Chi ha visto sulla propria pelle gli effetti del virus non può non considerare l'importanza di questa giornata. Ma non dobbiamo abbassare la guardia"