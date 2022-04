Primo Maggio a Portella dopo due anni di pandemia: gli eventi in programma per il 75esimo anniversario della strage

Primo maggio per il lavoro e per la pace a Portella. Quest'anno, dopo due anni di pandemia, la strage del primo maggio 1947, in cui furono uccise 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini, torna a essere ricordata nel suo luogo simbolo con una grande manifestazione organizzata dalla Cgil assieme alla Flai Cgil. Si comincia alle 8.30 con la commemorazione al cimitero di Piana degli Albanesi, con la deposizione di una corona di fiori nella cappella. Alle 9,30 il raduno presso la Casa del Popolo di Piana. Il corteo, accompagnato dalla banda di Mezzojuso “Giuseppe Petta”, partirà intorno alle 10 per raggiungere il pianoro, memoriale della strage.

Al Sasso di Barbato si svolgerà la cerimonia, introdotta dalla lettura dei nomi delle vittime da parte del novantenne Serafino Petta, uno dei sopravvissuti all'eccidio. Seguiranno i saluti istituzionali, l'intervento di Maria Modica, responsabile della Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi, del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e le conclusioni del segretario generale Flai Cgil nazionale Giovanni Mininni. Al termine, l'esibizione del gruppo musicale Shega, che canterà tradotta in arbëresh la poesia di Francesco Guccini “Avevo la bocca piena di sole” presente nel romanzo di Lorenzo Machiavelli “Noi che gridavamo al vento” sulla Strage di Portella.

Una manifestazione che, oltre a rivendicare il lavoro e a chiedere, come ogni anno, che sia fatta verità e giustizia sulla prima strage di Stato dell'Italia repubblicana, quest'anno è improntata sui temi della pace. L'appello per un 1° Maggio per il Lavoro e per la Pace diffuso dalla Cgil ha ricevuto più di sessanta adesioni da parte di associazioni e realtà del mondo laico e cattolico, tra cui le Arcidiocesi di Palermo e Monreale, l'Eparchia di Piana, l'Anci Sicilia, l'Assostampa Sicilia, il Palermo Pride, l'istituto Pedro Arrupe, il cartello di associazioni femminili “Fuori la guerra dalla storia”, le Acli, l'associazione internazionale Servas per la Pace e l'Amicizia, la Consulta per la Pace, Libera, il centro Pio La Torre, l'Anpi, l'Arci, Legambiente Palermo, Udu, Rete degli studenti medi etc.

“Sognavamo un ritorno alla normalità dopo questi due ani di pandemia e invece anche questo primo maggio è segnato da un un altro virus, la follia della guerra. Da Portella - dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – intendiamo mandare la nostra incondizionata solidarietà, senza né e senza ma, a tutto il popolo ucraino, come al popolo palestinese, al popolo curdo e a tutti i popoli di ogni parte della terra, la cui terra è stata invasa e che, lottando, resistono per la propria libertà e per costruire il proprio futuro. Il nostro sarà un primo maggio per il lavoro, i diritti, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l'ambiente, la libertà d'informazione, i giovani, i migranti, gli anziani, le persone non autosufficienti, contro il lavoro nero e precario e contro ogni forma di sfruttamento, contro tutte le mafie, le violenze e le discriminazioni. Ma ci sarà una motivazione in più: l'impegno per la Pace, contro tutti i fascismi e tutti i razzismi”.

Grande l'attesa per la manifestazione. “Ci aspettiamo una grande partecipazione di lavoratori da tutta la provincia, con delegazioni della Flai, la categoria nazionale che quest'anno organizza la manifestazione con la Cgil, anche da altre regioni – dice il segretario d'organizzazione Cgil Palermo Francesco Piastra – Saranno presenti tutte le categorie dei comparti produttivi della provincia di Palermo con particolare riferimento al comparto dell'agroindustria, settori delle telecomunicazioni, delle aziende metalmeccaniche, del pubblico impiego, del terziario, dell'edilizia, dei pensionati, di scuola e università, che si rincontreranno in questo momento storico di difficoltà dovuto alla guerra in corso per discutere di problemi anche gravi del mondo del lavoro, causati dall'impatto dello stato di crisi internazionale e della pandemia”.

“Il 1° maggio a Portella ricordiamo l'eccidio di 11 persone che manifestavano per la festa dei lavoratori, contro la mafia e il latifondismo. È quindi – dice Maria Modica, responsabile della Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi - un giorno della celebrazione e della memoria, ma è anche il momento della riconferma di quello che è il nostro principale orizzonte: il lavoro in tutte le sue forme, in tutta la sua dignità. Avendo presente che le nuove forme di lavoro vanno accompagnate da nuovi diritti. Da Portella vogliamo fare sentire a gran voce il nostro convinto no alla guerra in Ucraina, e a tutte le guerre dimenticate”.

“Il primo maggio è una festa ma è anche l’occasione per riportare il lavoro e i diritti al centro del dibattito - dichiara il segretario generale Flai Cgil Palermo Dario Fazzese - Anche in un settore come quello agroalimentare, che in questi anni di restrizioni ha comunque garantito il cibo sulle nostre tavole ma che è attraversato da gravi fenomeni di sfruttamento. E in un periodo come questo, dove la guerra torna tristemente protagonista nel nostro continente, non potevamo che immaginare il primo maggio come un’ occasione per far sentire la voce del mondo del lavoro che è sempre stato e sempre sarà contro tutte le guerre, per il disarmo e per il ritorno al dialogo”.