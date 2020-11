VIDEO | Soli al bar, primo giorno di zona arancione: cornetto e caffè solo d'asporto

In via Maqueda si respira desolazione e tristezza sia tra gli esercenti che tra i pochi passanti che si fermano per acquistare cibo o bevande ma poi sono costretti a consumare altrove. Il centro si svuota e molte saracinesche restano abbassate: "Siamo stanchi. Per ora continuiamo, ma valuteremo se chiudere"