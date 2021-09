VIDEO | Dentro scuola solo col green pass, i genitori si dividono: "Siamo più sicuri", "lesa la libertà"

Se nell'Isola l'avvio ufficiale è previsto per domani, oggi è stato il primo giorno di scuola per alcuni asili, materne e primarie. Debutta l'obbligo di certificato verde per insegnanti e personale Ata: "Così proteggiamo noi stessi e gli alunni"