VIDEO | Saldi al via anche a Palermo ma niente code davanti alle casse: "La corsa agli acquisti è frenata"

Le percentuali vanno dal 30 al 50 per cento e raggiungono persino il 70 per alcuni grandi marchi. Ma se crescono i ribassi, diminuisce invece rispetto agli anni passati il potere d'acquisto da parte delle famiglie che, anche a causa dei rincari, spenderanno in media 120 euro a testa. Gli acquisti più gettonati sono rivolti all'abbigliamento