VIDEO | Università, presentato il primo bilancio di genere: "In campo per dare pari opportunità"

Il progetto, con cadenza triennale, fotografa lo stato dell'Ateneo e fornisce la base di partenza per assicurare parità nei luoghi di lavoro e studio. La sua redazione è uno dei requisiti necessari per il Gender Equality Plan (lo strumento per l'eliminazione dei disequilibri di genere). Approvato anche il centro di studi avanzati

L'Università scende in campo per le pari opportunità. Presentato allo Steri il primo bilancio di genere (relativo al 2021), un progetto con cadenza triennale che come obiettivo quello di mettere in evidenza la distribuzione di genere delle diverse componenti della comunità accademica e fornire la base di partenza per l’attuazione di azioni utili per assicurare la parità di genere nei luoghi di lavoro e di studio.

La sua redazione è uno dei requisiti necessari per il Gender Equality Plan (lo strumento per l'eliminazione dei disequilibri di genere). Quest'ultimo propone infatti le necessarie azioni per l’attuazione di cambiamenti duraturi e di natura strutturale, attraverso un approccio trasversale e integrato, volto alla promozione delle pari opportunità. È un documento voluto fortemente dalla Commissione europea ed è inoltre un requisito imprescindibile per l’accesso ai finanziamenti predisposti dal Programma quadro della ricerca dell’Ue Horizon Europe, in attuazione della Gender Equality Strategy 2020-2025 della Commissione. La parità di genere è, infatti, il quinto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed è anche un principio fondamentale dell’Unione europea.

Altro risultato presentato riguarda la costituzione di un centro di studi avanzati, un polo di attrazione di studiosi qualificati provenienti da tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di creare un ambiente favorevole al dibattito scientifico e culturale, in cui Visiting professor di Università straniere co­stituiranno un primo punto di aggregazione per le esperienze incoming e outgoing di moltissimi giovani e studiosi.

“Con la pubblicazione del primo bilancio di genere e del piano per l’eguaglianza di genere - dice il rettore Massimo Midiri - UniPa ha scelto di passare ai fatti dando un nuovo significato e un nuovo impulso ai temi dell’uguaglianza delle opportunità e dell’inclusione. Per noi l’impegno per la riduzione del gender gap non è un formale adempimento alle richieste dell’Europa e del Pnrr, ma una politica fondamentale per un’analisi in termini critici che porti alla piena valorizzazione di tutte le risorse dell’Ateneo, rimuovendo ostacoli e diseguaglianze. Con l’impostazione di queste azioni necessarie si avvia un percorso di cambiamento che sta alla base del rinnovo dell’identità di Ateneo".