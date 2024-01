Un anno fa la morte di Biagio Conte: "Ricordiamolo impegnandoci per i più fragili"

Il 12 gennaio 2023 moriva Biagio Conte. Nel primo anniversario della scomparsa, sono diverse le iniziative organizzate dalla Missione Speranza e Carità per ricordarlo. E in tanti ricordano il missionario laico che ha lasciato un segno a Palermo e non solo per la sua opera.

"È passato un anno, ma il ricordo di fratel Biagio Conte è sempre vivo nella mente di tutti noi. Il suo esempio, il suo instancabile impegno e la sua missione al fianco degli ultimi hanno lasciato il segno e continuano a ispirare le azioni di solidarietà mie e del governo regionale. Certamente la sua perdita rappresenta un vuoto che non è colmabile, ma la sua testimonianza è un seme che giorno dopo giorno, mese dopo mese, sta dando i suoi frutti. Oggi tutti noi dobbiamo rendere omaggio alla sua memoria e impegnarci, sempre di più, con azioni ed esempi positivi oltre che continuare a ringraziarlo per quello che ha fatto da vivo e per ciò che la Missione di Speranza e Carità continua a fare a sostegno dei più fragili", dice il presidente della Regione, Renato Schifani.