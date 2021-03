Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Via alla sperimentazione di ReiThera, 500 volontari al Policlinico: "Crediamo nella ricerca italiana"

E' iniziata la somministrazione del siero made in Italy e al reparto di Malattie Infettive, diretto dal professore Antonio Cascio, sono arrivati i primi 7 prenotati. Prevista un'indennità di 800 euro. In fila con moglie e figlia anche il deputato Sami ben Abdelaali, ex consulente di Crocetta, che fa sapere che donerà la somma a famiglie bisognose