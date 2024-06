Prima unione civile tra gay a Ustica, Tancredi e Fabio dicono sì e sull'isola spunta l'arcobaleno

Pioveva e poi è spuntato l'arcobaleno sabato scorso a Ustica. Forse anche il cielo, proiettando i colori simbolo del movimento Lgbtq+, ha voluto salutare il "sì" pronunciato da Tancredi Cavallaro e Fabio Badagliacco. Un momento storico per l'isola che ha iscritto sull'apposito registro del Comune la prima unione civile fra gay, a 8 anni dall'entrata in vigore della legge che attribuisce diritti e doveri anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Una gioia nella gioia per Tancredi, di 36 anni, e soprattutto per Fabio, di 32 anni, che è cresciuto nella perla nera del Tirreno prima di trasferirsi a Palermo. Proprio nel capoluogo siciliano i due si sono conosciuti e tuttora vivono e lavorano. "Per noi - raccontano - è stato un onore suggellare il nostro amore sull'isola. L'evento era riservato a 80 invitati, ma abbiamo notato tanti curiosi, tutti appollaiati e molto contenti. Ustica ha dato dimostrazione di grande apertura e speriamo di avere tracciato la strada alle generazioni future, a chi vuole vivere un amore libero alla luce del sole".

A celebrare l'unione civile Sabrina Villani, un'amica della coppia, alla quale è stata concessa una delega dal sindaco Salvatore Militello. Per il Comune era presente Maria Teresa Natale, ufficiale di Stato civile che ha apposto la sua firma sullo storico documento che certifica l'unione, col suo staff. Dopo la celebrazione, spazio alla grande festa con un menu a base di pesce fresco accompagnato da uno show con musica e performance con fuochi e luci led.

Tancredi Cavallaro ha cantato tutta la sua felicità eseguendo una cover del brano "L'amore merita" del gruppo "Le Deva", insieme all'amica Chiara Albamonte. E ancora adesso a distanza di qualche giorno è ancora raggiante: "Siamo felicissimi di aver ricevuto così tanto affetto da Ustica. Abbiamo voluto apporre un segno di civiltà e l'isola lo ha accolto veramente bene, ricambiando con tanto amore".