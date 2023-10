VIDEO | A Palermo la prima parata del Disability Pride, il portavoce in carrozzina: "Sono caduto molte volte per le buche"

Per la prima volta arriva a Palermo la parata del Disability pride, la manifestazione nata negli Stati Uniti negli anni ’90 e che in Italia ha preso forma nel 2015 con l’Handy Pride a Ragusa e provincia. Nel capoluogo c'è già stata nel 2016 ma in forma stanziale ai Cantieri Culturali della Zisa. È degli anni successivi la nascita di un network nazionale, che ora sostiene e coordina il movimento.

La manifestazione si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre. Quest'anno Palermo è l’ultima tappa di ben 7 Disability Pride dopo quelli di Torino, Genova, Milano, Taranto, Roma e Bologna. Il comitato promotore siciliano, nato agli Stati Genderali LGBTQIAP+&Disability nel luglio del 2022, si è consolidato partecipando con una Lapa (Ape car) allegorica alla parata organizzata dal coordinamento Palermo Pride il 24 giugno scorso insieme a Bohemian Circus, Smash Repression Sicilia e alle Poison Kittens, che con i loro pattini a rotelle hanno contribuito a mappare le strade e i marciapiedi lungo il percorso, segnalando le relative barriere. Il Disability Pride Palermo 2023 prevede, per sabato 21 ottobre, tre tavoli di lavoro tematici ai Cantieri Culturali della Zisa nella sala conferenze del Cre.Zi.Plus rispettivamente su barriere architettoniche e sensoriali, Vita Indipendente tra assistenza e autonomia, disabilità invisibili e neurodivergenze. A seguire, la plenaria conclusiva e un concerto di piano alla Bottega 4.

Domenica 22 ottobre si scende in strada per una parata colorata e inclusiva, in testa ci sarà un trenino turistico per le persone con difficoltà motorie e per chi si stanca, accompagnato da artisti di strada e musica live di Cous Cous Cumbia, Tempo MC (beatbox) e dai Ragazzi Beyfal. Lungo il corteo è prevista una safe area più tranquilla e meno rumorosa, nella quale trovare acqua fresca, tappi anti rumore, info sull'assistenza e la mappa dell'accessibilità (vi sono segnati pure i bagni accessibili lungo il percorso), con le zone di decompressione o di defaticamento.

Il percorso

La partenza della parata è prevista alle 16 dal Politeama con tappa al Teatro Massimo e ai Quattro Canti, dove si incontrerà con il gruppo itinerante Sambazita dei Ballarò Buskers, che la accompagneranno a piazza Pretoria. Per la conclusione della manifestazione previsti interventi voce, visual show, performance, musica e sfilata di moda divergente e divertente, presentati dalla madrina del Disability Pride Palermo ‘23, la modella e influencer Federica Bambaci, in arrivo dalla costa messinese, e da Domenico Pecoraro dell’associazione Solidarietà ODV Prizzi, in rappresentanza delle aree montane interne.

Le iniziative

Varie le iniziative di avvicinamento al Disability Pride Palermo 2023. Dopo quella del 12 ottobre, al bar Spina, aperitivo operativo e dj set, il 19 ottobre, sempre da Spina, presentazione del libro “Decostruzione antiabilista” di Claudia Maltese e Gresa Fazliu e, di seguito, performance di danza inclusiva e dj set di Andrey a.k.a. Dj Rey - Disabili Pirata Crew e Abbatti le Barriere dalla Lombardia. Il 20 ottobre, presentazione del libro ‘Vedremo’ di Maria Lucia Parisi, da Reggio Calabria al Liceo Regina Margherita; la quinta edizione del convegno Disability Care all’Università di Palermo (viale delle Scienze, Edificio 12) su tecnologie e servizi socio-sanitari e la Scarrozzata della Movida, tour in carrozzina per i locali del centro storico e tappa al Ballarò Buskers, dove è prevista un’area accessibile per gli spettacoli serali in piazza San Nicolò all’Albergheria.