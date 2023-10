Giri sul battello, merende e laboratori: le famiglie si riprendono la Città dei ragazzi

Una pacifica invasione inattesa: oltre mille persone soltanto nelle prime tre ore, ma il flusso è stato poi continuo fino alle 15, con un centinaio dietro i cancelli, in attesa dell’apertura. La Città dei ragazzi si candida a diventare il nuovo giardino urbano delle famiglie, anzi a riprendere il ruolo che aveva fino a pochi anni fa, prima della chiusura. Ma ieri finalmente rieccola, bella, piena di vita, riqualificata, riaperta dal Comune e gestita con "Le Vie dei Tesori".

Tutte famiglie, bambini piccoli ma anch ei più grandicelli a scorrazzare tra i vialetti, disegnare, fra amicizie nate in un lampo per giocare tutti insieme, in fila per una piccola gita sul battello o cercando con lo sguardo i dinosauri di pietra di Mario Pecoraino che si affacciano tra le piante. I genitori ne hanno approfittato per una fetta di torta di mele o un caffè nel piccolo bistrot colorato che si affaccia tra gli alberi. Presto, si legge in una nota, sarà di nuovo attivo il trenino che sbuffando supererà il passaggio a livello. E mentre ci si sta preparando per le prossime feste con ‘terrificanti’ e divertenti sorprese a tema, sarà presto pronto il calendario di laboratori, attività, letture; e c’è già chi ha prenotato per le prime feste di compleanno molto green. Tutto sul sito de "Le Vie dei Tesori".

Domani, lunedì 30 ottobre, la Città dei ragazzi sarà chiusa, ma è pronta a riaprire i battenti dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, sabato e domenica fino alle 15. Poi dalla primavera, fino al tramonto. Biglietto 1 euro (50 centesimi per le categorie protette) che sarà utilizzato dal Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria del parco.