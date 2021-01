Prima circoscrizione, presentato il progetto della rete civica della salute

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La promozione della Rete Civica della Salute e la presentazione di buone pratiche di ascolto cittadino e di comunicazione efficace hanno formato oggetto della mozione n. 16, presentata oggi al Consiglio della I Circoscrizione di Palermo, dal vice Presidente Antonio Nicolao. La Dott.ssa Emilia Germanà Pistone, Riferimento civico della salute per il Comune di Palermo, è intervenuta nel corso dell’incontro per illustrare gli obiettivi della Rete Civica della Salute, un progetto nato nel 2014 e promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute d’intesa con la Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali di aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, teso al miglioramento complessivo del Sistema Sanitario Regionale, nell’interesse del singolo e della collettività. Tra le buone pratiche proposte alla Prima circoscrizione dal Riferimento civico vi è stata la creazione di ramificazioni intratemporali cittadine di comunicazione, ascolto e rilevazione, che hanno come obiettivo il miglioramento della comunicazione da e verso l’organizzazione sanitaria.

Come rappresentato dal Riferimento civico della Salute, Emilia Germanà Pistone, “solo migliorando la comunicazione istituzionale si può generare consapevolezza intorno ad un tema di prioritaria rilevanza pubblica, quello della Salute.” Un tema che, come sta dimostrando l’emergenza pandemica in atto, interseca tutte le dimensioni del welfare di comunità: sociale, ambientale, culturale ed economico. Oggi, più che mai, un’efficace comunicazione da e verso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere riveste un ruolo di vitale importanza per creare un clima di fiducia, in un momento storico che rischia di generare una diffusa tensione sociale. I consiglieri di circoscrizione ed i Capigruppo riuniti in video conferenza, sono intervenuti nel corso dell’incontro prendendo la parola manifestando tutto il proprio apprezzamento per l’iniziativa e dopo aver approvato la presentazione del progetto all’unanimità hanno proposto di estenderlo a tutte le altre circoscrizioni.