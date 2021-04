Prima circoscrizione, distribuite 100 mila mascherine: "Non lasceremo solo nessuno"

Nell'ultima settimana ai residenti della Prima circoscrizione sono state distribuite più di 100 mila mascherine "per incoraggiare le modalità di prevenzione del contagio da Covid". Lo rende noto il Comune, che sta portando avanti anche di attività di sensibilizzazione su buoni spesa e contributi per il sostegno all'affitto. Ad occuparsene è il settore Attività sociali, con la Protezione civile e la polizia municipale.

"Un'intensa attività di promozione nel territorio della Prima circoscrizione, concordata con ilo Consiglio di quartiere, a sostegno della popolazione in difficoltà, programmate d'intesa con la questura. Anche l'Asp parteciperà ad iniziative di promozione della salute", si legge nella nota.

"In questo modo - dichiarano congiuntamente il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina - dimostriamo la presenza capillare del Comune e la vasta gamma di servizi attivi per non lasciare solo nessuno. Solo con la promozione umana e l'inclusione sociale possiamo combattere la povertà, il degrado e le varie forme di illegalità. Questa attività coordinata tra più istituzioni è strategica e fondamentale. Ringraziamo tutti gli operatori per il grande lavoro svolto nel territorio per i più fragili".

L'assessore Mattina annuncia che le attività continueranno nelle prossime settimane anche nelle altre circoscrizioni.