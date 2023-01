Meteo, folate artiche in arrivo anche a Palermo: temperature in calo nel weekend

Il freddo non molla la presa su Palermo e su tutta la regione. Secondo le previsioni di Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com "una profonda circolazione ciclonica, alimentata dall'afflusso di aria fredda dal Nord Europa, interessa a più riprese il Sud Italia e la Sicilia, rinnovando condizioni di marcata instabilità atmosferica". E di conseguenza "il clima si manterrà dunque pienamente invernale con temperature inferiori alle medie climatiche (seppur senza particolari punte di freddo), venti tesi e mari generalmente molto mossi o agitati, in particolare il Mar di Sicilia".

Le previsioni da giovedì 26 a domenica 29 gennaio

Ecco le previsioni nell'Isola da domani e sino al termine della settimana. "Giovedì 26 gennaio - spiega Berlusconi - il vortice depressionario attivo tra la Tunisia e il braccio di mare compreso tra Sicilia e Sardegna - in lenta traslazione verso levante - determinerà piogge e rovesci temporaleschi più estesi, intensi e insistenti specie sui versanti meridionali della nostra regione (Agrigentino). La neve cadrà sui rilievi interni fino a 600-800 metri. A seguire, tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, il vortice risalirà le acque dell'alto Ionio: subentrerà un nuovo impulso di matrice artica, foriero di un sensibile calo termico sotto i venti di Grecale e Tramontana e rovesci intermittenti più diffusi questa volta tra palermitano e messinese. Anche in tale frangente sono attese nevicate oltre gli 800-1000 metri in particolare tra Madonie e Monti Nebrodi".

Infine, "nella giornata di domenica 29 ritroveremo ancora residua instabilità specie tra le province di Messina e Catania, seppur con tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni. Le temperature diurne non supereranno i 12-14°C nelle principali città costiere, mentre nell'entroterra avremo valori inferiori con gelate notturne fino a quote collinari".