L'estate sta finendo? Rischio temporali su parte del Palermitano nelle prossime ore

Dopo il caldo afoso che ha caratterizzato gran parte dell'estate, un vortice proveniente dai Balcani si appresta a portare temporali lungo le coste in Sicilia. A rischio anche un'area del Palermitano.

Il meteo a Palermo

"Nel corso delle prossime ore, in particolare nel corso della notte e della mattinata di mercoledì - scrive il meteorologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore - questi grossi nuclei temporaleschi raggiungeranno la Sicilia nord orientale e la bassa Calabria. Le province a rischio forti temporali localmente anche a carattere di nubifragio con possibili grandinate saranno quella di Messina e quella di Reggio Calabria ma temporali localmente intensi non sono esclusi anche sulla provincia orientale di Palermo e Catania. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento".

Allerta gialla

Un peggioramento segnalato anche dalla Protezione civile regionale che ha diffuso un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani (24 agosto 2022). Per la giornata di domani, in particolare, sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale".