Meteo, a Palermo il primo weekend di agosto con temporali e temperature in calo

L’anticiclone che ha garantito tempo stabile e caldo nell’ultimo periodo ha le ore contate. Pilotata da un vortice sull’Europa centro-settentrionale, una perturbazione raggiungerà la Sicilia occidentale nella sera di venerdì e darà luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi che nella notte successiva si estenderanno al resto della regione, ad eccezione di Ragusano e Siracusano. E' quanto prevede Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Il fronte in questione sarà sospinto da più fresche correnti di Maestrale che determineranno anche un netto calo delle temperature sabato e un rinforzo del vento. Nel corso della giornata di sabato il fronte si sposterà verso sud-est, permettendo l’ingresso di ampie schiarite in estensione dalle zone occidentali e le ultime piogge si attarderanno fino al mattino sul versante ionico, esaurendosi successivamente. Domenica il fronte si allontanerà verso i Balcani e la pressione tornerà a salire sulla nostra regione, favorendo maggior stabilità atmosferica e un lieve recupero delle temperature, destinate però a mantenersi leggermente sotto le medie del periodo e in un contesto ancora piuttosto ventoso.

Il meteo a Palermo nel weekend 4-6 agosto

La giornata di venerdì sarà ancora soleggiata e calda con massime fino a 34°C, ma in serata giungerà la parte più avanzata della perturbazione con l’arrivo dei primi temporali. Sabato sono attese condizioni di spiccata variabilità con possibilità di qualche rovescio nelle primissime ore della giornata. Caleranno le temperature massime, previste non oltre i 27°C e rinforzerà il vento da nord-ovest. Domenica si andrà verso un miglioramento, le temperature recupereranno qualche grado, ma i venti rimarranno sostenuti.