Meteo, l'esperto: "Nei prossimi giorni caldo sopportabile, piacevole e senza eccessi"

"Una nuova ondata di caldo intenso di origine africana interesserà parte d'Italia in questa nuova settimana, in particolare il Nord-Ovest nel weekend, mentre il Sud Italia resterà ai margini del picco". Lo dice Federico Brescia di 3bmeteo.com. "In Sicilia - dice l'esperto - i prossimi giorni saranno caratterizzati quindi da tempo stabile e soleggiato ma con un caldo sopportabile, piacevole, senza eccessi. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 28 e 32 gradi mentre le minime tra 18 e 22 gradi. Più caldo nell'entroterra, in particolare sull'Ennese".

"Nel fine settimana - prosegue Brescia - aria più fresca in quota potrebbe far scatenare qualche acquazzone o temporale diurno nelle aree interne dell'isola. Ventilazione generalmente a regime di brezze salvo rinforzi nelle aree interne in presenza di fenomeni convettivi. Mare poco mosso ovunque, leggermente mosso solo sul canale di Sicilia".

Ecco il meteo a Palermo: tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana ma con caldo sopportabile."Temperature estive, massime comprese generalmente tra 28 e 31° gradi - conclude l'esperto -. Possibile qualche rovescio o temporale nelle aree interne verso il fine settimana. Ventilazione a regime di brezze e mare poco mosso".