Piogge e temporali in città, neve in montagna: ancora maltempo, ma nel weekend migliora

Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale sta per raggiungere la Sicilia e determinerà un peggioramento già nel corso della giornata di oggi con piogge e rovesci che entro sera interesseranno praticamente tutta la regione. Sono le previsioni di 3Bmeteo.com. "I fenomeni - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino - diverranno più insistenti verso sera sul versante ionico, anche intensi sulla provincia di Catania, moderati su quelle di Agrigento e Messina, più deboli sul Palermitano. La neve cadrà sui rilievi oltre i 1600-1800 metri, coinvolgendo prevalentemente la zona etnea".

Gli effetti di questo primo fronte si attarderanno domani sulle aree centro-orientali della Sicilia, con piogge e rovesci che impegneranno soprattutto Messinese e Catanese e con altre nevicate oltre i 1500-1600 metri. In serata è prevista una temporanea attenuazione dell’instabilità sul versante ionico, ma dal Mediterraneo giungerà un nuovo fronte che riproporrà un peggioramento tra il pomeriggio e la sera su Palermitano e Agrigentino, in rapida estensione a Messinese e Catanese in serata, seppur più attenuato.

La giornata di venerdì risulterà quindi instabile in Sicilia, con piogge e rovesci anche temporaleschi e con nevicate sulle zone di montagna oltre i 1400 metri, anche se in serata si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni. Dall’Europa occidentale si starà espandendo un campo di alta pressione che abbraccerà anche la nostra isola nel weekend, favorendo condizioni più stabili.