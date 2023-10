A Palermo non piove più, ottobre da record negativo: -90% rispetto alla media

Mentre il Centro-Nord Italia sperimenta condizioni d’intenso maltempo, in Sicilia il mese di ottobre sta per chiudersi all’insegna di temperature decisamente fuori stagione (con ogni probabilità da record per persistenza e valori medi) e di un trend siccitoso che prosegue imperterrito ormai da fine giugno. Protagonisti, ancora una volta, i venti di Scirocco, che nella giornata di lunedì hanno investito il versante tirrenico siciliano, alimentando l’infinita estate in salsa ottobrina e la rovinosa piaga degli incendi.

Ottobre di fuoco, superati i 33 gradi a Palermo

Nelle ultime 24 ore le temperature massime hanno varcato la soglia dei 33°C a Palermo e si sono attestate nell'intorno dei 26-27°C a Catania, Agrigento e Messina. Nel capoluogo siciliano, preso d'assalto da turisti e bagnanti fuori stagione, si registra un deficit pluviometrico nell’ordine del 90%, riassumibile in un solo giorno di pioggia (il 21/10, ndr) e apporti pluviometrici mensili inferiori ai 5 mm. Davvero troppo poco in un mese che, climatologia alla mano, è di norma uno dei più piovosi dell’anno e assume un ruolo fondamentale per il bilancio idrico regionale. Le cause vanno ricercate nelle dinamiche meteorologiche a scala europea, dominate da ripetuti affondi perturbati di matrice atlantica tra le Isole britanniche, la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale: in questo contesto la Sicilia permane ai margini delle grandi perturbazioni atlantiche cariche di pioggia e risente dell’azione protettiva dell’anticiclone subtropicale e del concomitante afflusso di correnti calde e secche dal Nord Africa.

Le previsioni meteo di inizio novembre a Palermo

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, nella prima decade di novembre l’autunno proverà faticosamente a guadagnare terreno anche in Sicilia, sospinto dall'approfondimento di una tempesta atlantica tra le Isole britanniche e l'Europa centro-occidentale. La giornata di Ognissanti risentirà dell'afflusso di umide correnti occidentali e trascorrerà dunque all'insegna di una frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti a tratti compatti, in un contesto piuttosto mite; tra il tardo pomeriggio e le ore serali la coda di un sistema frontale, ben più attivo tra Campania e Calabria, potrebbe lambire l'isola a partire dalle province occidentali, apportando al più qualche debole pioggia o piovasco tra Trapanese, Palermitano, area dei Sicani e Agrigentino occidentale.

A seguire, tra il 3 e il 4 novembre, un nuovo impulso atlantico, finalmente più incisivo e meridiano rispetto alle settimane precedenti, potrebbe porre le basi per una fase meteorologica più instabile e dinamica anche sulla nostra Isola: piogge e temporali - comunque rapidi e alternati a fasi più asciutte e assolate - potrebbero coinvolgere a più riprese in particolare le province occidentali e tirreniche della Sicilia, accompagnati da un sensibile calo delle temperature; in questo contesto, a meno di sorprese, la fenomenologia si mostrerà nel complesso più modesta, blanda e disorganizzata - e dunque poco risolutiva in ottica siccità - sull'area ionica (basso Messinese, Catanese, Siracusano).