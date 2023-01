Meteo, un vortice ciclonico sulla Sicilia: pioggia, neve e forte vento anche nel weekend

Nubi, pioggia, neve e vento. Sono gli effetti del vortice ciclonico che sta portando un'intensa ondata di maltempo sulla Sicilia, con temperature al di sotto delle medie climatiche di gennaio. A Palermo si avrà un weekend all'insegna dell'instabilità, con fenomeni intermittenti che si alterneranno a temporanei spazi soleggiati. Temperature comprese tra 6 e 11 gradi.

La situazione

“Un profondo vortice depressionario posizionato sul Tirreno centrale porta condizioni di maltempo su tutto il Centro-Sud Italia – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - coinvolgendo anche la Sicilia con piogge e, soprattutto, con venti forti di Libeccio, che sul versante Tirrenico accelerano raggiungendo anche punte di 100 Km/h, specie sul Palermitano. Lo spostamento verso Est del vortice porterà a un peggioramento nella serata di venerdì, specialmente sul versante tirrenico, con piogge e rovesci su Trapanese, Agrigentino, Palermitano e, successivamente, sui restanti settori centro-orientali, con neve a partire dai 900-1000 metri di quota, ma localmente anche più in basso in occasione dei rovesci più intensi. I venti soffieranno forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 70-80 Km/h lungo le coste esposte.”

La previsione per il weekend

“La persistenza della circolazione ciclonica sulle regioni del Centro Italia alimenterà ancora condizioni di maltempo sull'Isola, con piogge e rovesci che si alterneranno in rapida successione a spazi soleggiati, coinvolgendo soprattutto i settori centro-occidentali della regione. Le temperature subiranno un'ulteriore diminuzione - continua Buscemi - con neve che cadrà dai 700-800 metri di quota nella giornata di sabato, spingendosi fino a 500-600 metri nella mattinata di domenica sui rilievi di Agrigentino, Ennese e Palermitano. Più in basso non mancheranno episodi di gragnola che imbiancheranno temporaneamente il paesaggio. Andrà meglio invece nel Catanese, dove soltanto un po' di nubi e il vento disturberanno un tempo generalmente soleggiato.”

La tendenza per la prossima settimana

“Sulla Sicilia sembrano permanere condizioni di moderato maltempo anche la prossima settimana – conclude Buscemi – per l'insistenza di una vasta area depressionaria stazionante sull'Italia, con precipitazioni sparse e neve che farà a più riprese la sua comparsa fino a quote di alta collina. Una dinamicità meteorologica caratteristica del mese di gennaio".