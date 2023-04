Meteo, arriva l'anticiclone africano: atteso picco fino a 26 gradi a Palermo

Dalla Penisola Iberica è in fase di espansione un campo anticiclonico che nei prossimi giorni raggiungerà il Mediterraneo centrale e la Sicilia, favorendo una fase caratterizzata da stabilità atmosferica, tempo in prevalenza soleggiato e temperature in aumento. E' quanto prevede Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

All’interno dell’alta pressione affluiranno infatti correnti di matrice nord africana, responsabili di un progressivo incremento termico sulla nostra regione. L’apice del caldo è atteso durante il weekend e in particolare sabato, quando sulle zone interne del versante ionico si potranno raggiungere picchi anche di 28/29°C in pianura. Nel Catanese interno sono previsti valori massimi di 26/28° tra sabato e domenica, inferiori a Catania città con massime sui 22/24°C. Le località costiere infatti vedranno un aumento più contenuto delle temperature diurne, influenzate dalla superficie del mare ancora fredda in questo periodo dell’anno.

A Palermo sono attese punte di 26°C domenica, ad Agrigento non oltre 25°C, a Messina sui 22/23°C. La fase stabile non dovrebbe essere duratura e già nel corso di domenica qualche pioggia raggiungerà le aree centro-orientali della nostra regione, destinata a ripresentarsi durante la festività del 1° maggio, con temperature che subiranno un certo ridimensionamento.