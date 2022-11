Maltempo ad oltranza in Sicilia, dopo una breve tregua si va verso un week end piovoso

Dopo le ultime piogge di giovedì sul Messinese, legate alla parte residua della perturbazione giunta a inizio settimana e ai venti di Maestrale che la seguono, "in Sicilia è attesa una breve tregua soleggiata. Sarà infatti un venerdì interlocutorio, con ampie schiarite alternate a nuvolosità alta e stratiforme, dunque innocua", come spiega Vincenzo Insinga, meteorologo 3bmeteo.

"Ma - rimarca - si tratterà di una fase piuttosto fugace, in quanto già nelle primissime ore di sabato un nuovo e intenso sistema nuvoloso investirà tutta l'Isola, apportando piogge, rovesci e temporali a partire da Trapanese, Agrigentino, parte del Palermitano e Gelese; tra la tarda mattinata e il pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi ulteriormente estendendosi all'intero territorio regionale, dunque anche alle province orientali".

Per domenica poi "il centro di bassa pressione si porterà verso lo Ionio attivando intensi venti di Grecale; in questa fase - dice ancora il meteorologo - sono attese precipitazioni intermittenti anche di forte intensità che tenderanno a concentrarsi stavolta su Palermitano, Messinese, Catanese e parte del Siracusano".

Un miglioramento è previsto per lunedì con "ampie schiarite a partire dalle province meridionali, con fenomeni in rapida attenuazione su tutti i settori. Anche in questo caso però la tregua risulterà di breve durata: secondo le nostre ultime elaborazioni a medio termine - conclude l'epserto - una nuova ed intensa perturbazione potrebbe investire la Sicilia già martedì 29".