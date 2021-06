Temperature percepite fino a 36 gradi, scatta l'allerta per il caldo: mercoledì da bollino rosso

A dirlo è la Protezione civile regionale che oggi ha diffuso un nuovo bollettino, valido da domani 22 giugno, e per le successive 24 ore. L’esperto di 3BMeteo preannuncia una settimana rovente in tutta l'Isola con temperature superiori alla media anche di oltre 10-12 gradi

Dopo i 40 gradi di oggi, il caldo nei prossimi giorni non lascerà il Palermitano. Al contrario è destinato continuare. A dirlo è l'esperto di 3BMeteo Edoardo Ferrara: attese massime in genere oscillanti tra i 32 e i 36 gradi a seconda delle zone interessate dalle brezze, ma sull'immediato entroterra si potranno nuovamente superare i 38-40 gradi. Nuovi picchi di 40 gradi non sono da escludersi anche in città entro venerdì prossimo.

La Protezione civile regionale conferma. Oggi ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dal 22 giugno e per le successive 24 ore. Nel dettaglio nella giornata di domani nella provincia di Palermo il livello di allerta è arancione con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Mercoledì 23 giugno, il rischio sale al livello 3 (rosso), mentre rimane inalterata la previsione di temperatura massima percepita (36 gradi). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, martedì 22 giugno, nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità media e un livello di "preallerta" (colore arancione).

Sulla Sicilia sarà una settimana rovente

Oggi l'Isola è entrate nel pieno di una delle ondate di calore più intense degli ultimi 10 anni: sono state raggiunte se non superate punte di 40 gradi, complici anche i venti di Scirocco, con 42 gradi a Trapani, 41 gradi a Palermo ma anche oltre nell'entroterra, fino a 38 gradi sul messinese tirrenico e sul catanese interno. E siamo solo all'inizio: da martedì e almeno fino a sabato la Sicilia sarà investita in pieno dalle roventi correnti nord africane, con giornate eccezionalmente calde e temperature superiori alla media anche di oltre 10-12 gradi. Attese massime fino a 40°C sulle zone interne praticamente tutti i prossimi 5-6 giorni, con picchi anche di oltre 42-43°C sulla Piana di Catania. Lungo le coste il canicola sarà parzialmente smorzata dalle correnti marine, ma gli elevati tassi di umidità favoriranno condizioni particolarmente afose, con temperature percepite comunque elevate non solo di giorno, ma anche e soprattutto tra sera e notte. Un probabile smorzamento quantomeno parziale del caldo potrà intervenire domenica prossima, ma il caldo si manterrà comunque intenso.