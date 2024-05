Screening contro i tumori e vaccini, ad Altofonte l'Asp assiste gratuitamente 428 persone

Ha fatto trappa ieri (domenica 5 maggio) ad Altofonte il "villaggio della prevenzione" dell'Asp, che è stato montato in piazza Falcone e Borsellino. Tantissime le persone che hanno sfruttato l'opportunità dell'Open day per aderire ai programmi di screening. Sono state complessivamente 428 le prestazioni erogate tra cui 120 degli screening visivo e logopedico pediatrico, 100 della prevenzione cardiovascolare e 43 le vaccinazioni.

Presenti anche i camper degli screening oncologici: sono state 35 le mammografie effettuate a bordo dell'ambulatorio mobile, 21 i Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma e 28 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Nell'area dedicata alla prevenzione del randagismo, i veterinari hanno impiantato 15 microchip, mentre lo sportello amministrativo ha effettuato 66 operazioni di cambio medico ed esenzione ticket. Nelle prime 6 tappe dell'Open day sono in tutto 3.167 le prestazioni erogate dagli operatori dell'Asp. Per condizioni meteo avverse è stata rinviata la tappa programmata per mercoledì 8 maggio a Santa Flavia. L'attività proseguirà domenica 12 maggio al presidio Pisani di via La Loggia, nell'ambito della Giornata internazionale dell'infermiere.