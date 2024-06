Asp e polizia insieme per la prevenzione: esami e controlli gratuiti in piazza Kalsa

Asp di Palermo e polizia insieme per la prevenzione. Dopo le positive esperienze a Borgo Nuovo e nel quartiere Cep, medici e infermieri delle due strutture torneranno a promuovere gli screening gratuiti aperti a tutti. Domani (martedì 4 giugno) gli ambulatori mobili saranno in piazza Kalsa dove sarà allestito il “villaggio della salute”.

Dalle 8.30 alle 14 gli utenti avranno la possibilità di effettuare una lunga serie di esami, ed in particolare: mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (over 45 anni), ecografia addome; vaccinazioni tradizionali e anticovid, screening visivo pediatrico e screening logopedico pediatrico (3-8 anni).

Una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito. Saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.